Не пропустите перевод стрелок: когда Украина переходит на летнее время

В последнее воскресенье марта, в ночь с 30 на 31 марта, в 03:00 Украина в очередной раз перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Украина переводит часы дважды в год: в последнее воскресенье марта — на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября — на зимнее. Это делается с целью экономии электроэнергии и обогрева помещений. Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабинета министров от 13 мая 1996 года.

Заметим, что практика перехода на летнее время существует во многих странах уже более 100 лет. Германия и Австро-Венгрия ввели сезонное время в годы Первой мировой войны, когда не хватало топлива для генерации электроэнергии. Впоследствии этот пример последовали Франция, Великобритания, Россия, США. Сделали это для того, чтобы "продлить" световой день и таким образом сэкономить на топливе.

Из-за сомнения, зачем это вообще нужно, некоторые страны либо отказались от перехода на сезонное время, либо никогда этого и не делали. К примеру, сейчас часы не переводят Исландия, Казахстан, Грузия, Япония, а также Россия и Беларусь. В общей сложности, более 130 стран.

В Украине от подобных переходов пытаются отказаться уже несколько лет и каждый раз что-то не выходит. Сейчас законопроект "Об исчислении времени в Украине" ожидает повторное второе чтение. Правда, он ждет с 2021 года.

Следует отметить, что "естественным" для большей части территорий нашей страны является именно зимнее время (Киевское – часовой пояс UTС+2). Только Луганская и частично Донецкая, Харьковская, Закарпатская области находятся в других часовых поясах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и где проверить точно ли часы после перевода на летнее время. Большинство современных гаджетов переводят время автоматически, но бывают и перебои. Поэтому лучше проверить и убедиться, что вы не опаздываете на работу или другую важную встречу.