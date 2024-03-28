Не пропустіть переведення стрілок: коли Україна переходить на літній час

Останньої неділі березня, в ніч з 30 на 31 березня, о 03:00 Україна вчергове перейде на літній час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.

Україна переводить годинники двічі на рік: в останню неділю березня — на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий. Це робиться з метою економії електроенергію та обігріву приміщень. Відповідне рішення закріплене у постанові Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Зауважимо, що практика переходу на "літній час" існує в багатьох країнах вже понад 100 років. Німеччина та Австро-Угорщина запровадили сезонний час в роки Першої світової війни, коли бракувало палива для генерації електроенергії. Згодом цей приклад наслідували Франція, Велика Британія, Росія, США. Зробили це для того аби "продовжити" світловий день і таким чином зекономити на паливі.

Через сумнів у тому, навіщо це взагалі потрібно, деякі країни або відмовилися від переходу на сезонний час, або ніколи цього і не робили. Наприклад, нині годинники не переводять Ісландія, Казахстан, Грузія, Японія, а також Росія та Білорусь. Загалом, понад 130 країн.

В Україні від подібних переходів намагаються відмовитися вже кілька років та кожного разу щось не виходить. Нині законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" чекає на повторне друге читання. Щоправда, чекає він з 2021 року.

Варто зазначити, що "природним" для більшої частини територій нашої країни є саме зимовий час (Київський – часовий пояс UTС+2). Лише Луганська та частково Донецька, Харківська, Закарпатська області знаходяться в інших часових поясах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і де перевірити чи точно йде годинник після переведення на літній час. Більшість сучасних ґаджетів переводять час автоматично, однак бувають і перебої. Тож краще перевірити й впевнитися, що ви не запізнюєтеся на роботу чи іншу важливу зустріч.