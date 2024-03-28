Переход на летнее время уже на этой неделе: нужно ли переводить часы в авто

Лучше заранее узнать, как это сделать, чтобы потом не тратить лишнее время на поиск необходимой информации

В Украине до сих пор практикуют перевод часов на зимнее и летнее время. Весной 2024 года это время приходится на 31 марта — тогда украинцы должны перекрутить стрелки на 1 час вперед.

Делают это обычно в три часа утра. Автомобилистов это тоже касается, ведь не все авто имеют бортовые часы с подключением к Интернету. Такие устройства следует переводить вручную.

Как перевести часы в авто

Если ваш автомобиль не подключен к Интернету, необходимо зайти на бортовой компьютер или медиасистему, чтобы изменить данные на бортовых часах. В большинстве случаев меню понятное и простое, поэтому с этим проблемы не должны возникать.

Если вам не удалось самостоятельно перевести часы через бортовой компьютер, обычно несколько других способов есть в инструкции для пользователя. У подержанных авто, таких как "Волга" или "Жигули", к примеру, есть специальные кнопочки, которые отвечают за минуты или часы. Они обычно расположены где-то около часов. Или используйте кнопку Set (если она есть).

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