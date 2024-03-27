Переход на летнее время: как будет работать транспорт в Киеве

Гаджеты автоматически переведут время

Уже в это воскресенье, в ночь с 30 на 31 марта, Украина переходит на летнее время. В 3:00 часы нужно будет перевести на 1 час вперед, то есть на 4:00.

Большинство устройств, таких как компьютеры и смартфоны, автоматически перейдут на летнее время. Однако не забудьте о кнопочных телефонах и механических часах. Их время нужно будет перевести вручную.

Переход на летнее время производится ежегодно, чтобы максимально использовать дневной свет. Перевод часов делается в выходной день, чтобы у людей было время на адаптацию к новому времени.

Как будет работать метро и другой транспорт в Киеве

Киевская подземка будет работать, как обычно, с 06:00 до 23:00.

В связи с ремонтом на синей линии поезда ходят от станции Героев Днепра только до Лыбидской станции.

Движение поездов по зеленой ветке столичного метро.

Весь наземный транспорт будет ездить по расписанию, как и в любой другой день.

Как узнать точное время в столице

Есть несколько способов убедиться, правильно ли переведены стрелки часов, работает ли гаджет как следует.

В любой момент вы можете узнать точное время, дату и день недели с помощью простого USSD-запроса. Как это сделать?

Наберите на клавиатуре мобильного телефона комбинацию *160#.

Нажмите клавишу вызова.

Подождите уведомления.

Отметим, запрос не тарифицируется, даже если на счете нет средств.

Узнать точное время можно и со стационарного телефона. Просто наберите бесплатный номер 121 и прослушайте сообщение с точным временем.

Также вы всегда можете проверить время онлайн. Введите в поиск "киевское время" или "точное время Украина". Google покажет вам точное время, дату и день недели.

Эту информацию можно посмотреть на специальных сайтах, которые указывают точное время.

Ранее "Телеграф" писал, как оформить карточку киевлянина. Получить ее могут только некоторые категории граждан, имеющих право на льготы.