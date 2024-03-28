"Мощно поработали": Рада завершила работу в марте и ничего не проголосовала, в сети волна гнева
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Многие украинцы возмутились
Верховная Рада Украины, так и не проголосовав в марте за важные законы, в частности о мобилизации, ушла на выходные. Работа парламента возобновится только уже в апреле.
Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, народные избранники за сегодняшний день, 28 марта, ни за что не проголосовали и провалили три блокирующих постановления:
- 9667-1П об уточнении правовых основ регулирования Фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц (17 голосов)
- 10313П и 10313-1П1 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (41 и 41 голосов)
"На этом заседания в марте завершились. Все…мощно поработали", — говорит он.
На данную новость уже отреагировали украинцы. Многие из них были возмущены. Например, экс-нардеп Борислав Береза не подбирал слов, комментируя ситуацию.
Народная депутатка Юлия Клмименко:
А так, например, прокомментировала завершение работы Рады в марте нардеп Марьяна Безуглая:
Нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе писала еще до завершения работы Рады:
Комментарии простых украинцев:
Напомним, ранее мы писали о том, когда Рада проголосует законопроект по мобилизации и кому предоставят отсрочку.