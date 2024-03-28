"Мощно поработали": Рада завершила работу в марте и ничего не проголосовала, в сети волна гнева

Многие украинцы возмутились

Верховная Рада Украины, так и не проголосовав в марте за важные законы, в частности о мобилизации, ушла на выходные. Работа парламента возобновится только уже в апреле.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, народные избранники за сегодняшний день, 28 марта, ни за что не проголосовали и провалили три блокирующих постановления:

9667-1П об уточнении правовых основ регулирования Фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц (17 голосов)

10313П и 10313-1П1 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (41 и 41 голосов)

"На этом заседания в марте завершились. Все…мощно поработали", — говорит он.

На данную новость уже отреагировали украинцы. Многие из них были возмущены. Например, экс-нардеп Борислав Береза не подбирал слов, комментируя ситуацию.

Народная депутатка Юлия Клмименко:

А так, например, прокомментировала завершение работы Рады в марте нардеп Марьяна Безуглая:

Нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе писала еще до завершения работы Рады:

Комментарии простых украинцев:

Напомним, ранее мы писали о том, когда Рада проголосует законопроект по мобилизации и кому предоставят отсрочку.