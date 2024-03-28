"Потужно попрацювали": Рада завершила роботу у березні і нічого не проголосувала, у мережі хвиля гніву
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чимало українців обурилися
Верховна Рада України, так і не проголосувавши у березні за важливі закони, зокрема про мобілізацію, пішла на вихідні. Робота парламенту відновиться вже у квітні.
Про це повідомив депутат Ярослав Железняк. За його словами, народні обранці за сьогоднішній день, 28 березня, ні за що не проголосували і провалили три блокуючі постанови:
- 9667-1П про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб (17 голосів)
- 10313П та 10313-1П1 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (41 та 41 голосів)
"На цьому засідання у березні завершилися. Все…потужно попрацювали", — каже він.
На цю новину вже відреагували українці. Багато хто з них був обурений. Наприклад, екснардеп Борислав Береза не підбирав слів, коментуючи ситуацію.
Народна депутатка Юлія Клименко:
А так, наприклад, прокоментувала завершення роботи Ради у березні нардепка Мар’яна Безугла:
Нардепка Іванна Клімпуш-Цинцадзе писала ще до завершення роботи Ради:
Коментарі простих українців:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли Рада проголосує законопроєкт щодо мобілізації і кому нададуть відстрочку.