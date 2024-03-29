Минэнерго обратилось к власти, СМИ и обычным украинцам: просят о нескольких важных вещах

Некоторые действия играют на руку врагу

Министерство энергетики Украины на фоне масштабных атак России на критическую инфраструктуру обратилось с просьбой к органам государственной власти, СМИ, экспертам, компаниям и обычным украинцам. Ведомство просит не распространять информацию о последствиях ударов.

Этими сведениями может воспользоваться враг. Полученные данные помогут РФ спланировать следующие удары, о чем сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Не стоит называть в эфире телеканалов, в СМИ и соцсетях какую-либо подробную информацию о последствиях атаки. Вражеская разведка отслеживает все данные в открытых источниках.

Минэнергетики перечислило данные, которые не следует публично обсуждать:

конкретные места попадания (или не попадания) и последствия, привязка их к местности;

количество воздушных целей, атаковавших конкретный объект;

точные цифры дефицита электроэнергии, отключений.

Напомним, в ночь на 29 марта россияне совершили комбинированную атаку с использованием ракет разного типа и дронов-камикадзе. Основной целью оккупантов снова стала энергетика.

Атаки на объекты энергетической инфраструктуры существенно усилились с 22 марта. Именно в этот день была совершена самая большая атака на энергетику Украины с начала полномасштабной войны. Зафиксированы прямые попадания по ДнепроГЭС.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая ситуация с энергетикой после ночных обстрелов. Не обошлось без отключений света.