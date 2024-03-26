"Каждый удар влияет": в Минэнерго ответили, будет ли подорожание света из-за российских атак

Прошлогоднее повышение помогло энергетике восстановиться

Вопрос повышения тарифов на электроэнергию в Украине из-за последней российской атаки на энергетические объекты волнует многих украинцев. Однако пока не рассматривают решение об их пересмотре.

Об этом идет речь на портале "Энергореформа". Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга после встречи с вице-премьером, министром энергетики Швеции Эббой Буш сказал, что окончательного решения еще нет.

"Мы не рассматриваем вопрос запрета экспорта электроэнергии. Я не вижу сегодня, что запрет как-то драматично решит нашу ситуацию. Дальше посмотрим", — сказал министр.

Он подчеркнул, что пока нет решений об изменении условий возложения спецобязательств по компенсации тарифов (ПСО), а также тарифов на электроэнергию для населения.

"Каждый удар влияет и на коммерческую часть функционирования рынка. Это абсолютно логично. Но сейчас нет решений, если мы говорим о тарифах для населения, о ПСО или экспорте электроэнергии", — говорит Галущенко.

По его словам, сейчас идет мониторинг и анализ полученного ущерба от российских атак на энергосистему, после чего уже можно будет выйти на какие-то цифры и сроки. И только тогда будет понятен вопрос повышения тарифов на свет.

По словам Галущенко, прошлогоднее повышение тарифов для населения (с 1 июня — до 2,64 грн/кВт-ч) помогло энергетике восстановиться.

"Это коммерческая часть, она важна. Я говорил: если бы мы не подняли тарифы в прошлом году, мы бы не восстановились в таком объеме, в каком это сделали", — сказал министр.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать, чтобы платить меньше по новым тарифам на свет.