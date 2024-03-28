Они за это заплатят: в США прокомментировали атаки России на украинскую энергетику

Путин и здесь потерпел поражение – вывести из строя украинскую энергосистему ему не удалось

Атаки российских террористов на украинскую энергетику, которые производятся по приказу российского диктатора Владимира Путина, выходят за пределы человеческого понимания. Российский террористический режим за это заплатит, к тому же, несмотря на все усилия, террористы не добились успеха – украинская энергетика работает и демонстрирует чрезвычайную устойчивость.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, пишет "Укринформ". Американский чиновник отметил, что Путин потерял европейский энергетический рынок, потому истерически атакует украинскую энергетику.

"Я хочу подчеркнуть, насколько возмутительно то, что Кремль продолжает целить по гражданским объектам без военной цели, просто, чтобы причинить боль и страдания украинским гражданам. И мы ответим. Мы также продолжим нашу работу на построение будущей энергетической системы, которая будет чище, более экологичной и полностью соответствовать европейским стандартам", – заверил Пайетт.

Напомним, что утром 22 марта россияне массово обстреляли города Украины. В нескольких областях возникли проблемы со светом. По данным на воскресенье, заживили почти всех абонентов, но в Харькове ситуация остается сложной. Отопление имеется только в 50% города.

Во время массированной атаки россияне направили 8 ракет на ДнепроГЭС. Били по дамбе, но она выстояла. Риска затопления пока нет. Более того, по плотине возобновили движение, хотя и не полностью. Ситуацию обещают исправить в ближайшие дни.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие последствия будут иметь российские удары по энергетической системе Украины. Экс-министр энергетики Иван Плачков рассказал о нюансах возобновления пострадавших объектов.