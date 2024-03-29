Міненерго звернулось до влади, ЗМІ та звичайних українців: просять про кілька важливих речей

Деякі дії грають на руку ворогу

Міністерство енергетики України на тлі масштабних атак Росії на критичну інфраструктуру звернулось з проханням до органів державної влади, ЗМІ, експертів, компаній та звичайних українців. Відомство просить не поширювати інформацію про наслідки ударів.

Цією інформацією може скористатись ворог. Отримані дані допоможуть РФ спланувати наступні удари, про що повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Не варто називати в етері телеканалів, у ЗМІ та соцмережах будь-яку детальну інформацію про наслідки атаки. Ворожа розвідка відстежує всі ці дані у відкритих джерелах.

Міненергетики перерахувало дані, які не варто публічно обговорювати:

конкретні місця влучань (або не влучань) та наслідки, прив’язка їх до місцевості;

кількість повітряних цілей, які атакували конкретний об’єкт;

точні цифри дефіциту електроенергії, відключення.

Нагадаємо, в ніч на 29 березня росіяни здійснили комбіновану атаку з використанням ракет різного типу та дронів-камікадзе. Основною ціллю окупантів знову стала енергетика.

Атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури суттєво посилились з 22 березня. Саме у цей день була здійснена найбільша атака на енергетику України з початку повномасштабної війни. Зафіксовані прямі влучання по ДніпроГЕС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка ситуація з енергетикою після нічного обстрілу. Не обійшлось без відключень світла.