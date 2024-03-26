Ситуация близка к критической: грозят ли Украине блекауты

Враг пытается остановить украинскую энергетику

Последние ракетные удары российских оккупантов имели целью повлечь за собой масштабный сбой в работе украинской энергосистемы. Так было 23 ноября 2022 года, когда из энергосистемы "выпали" АЭС и сразу 11 регионов страны остались без света.

На этот раз атака была предпринята с целью вызвать системную аварию, чтобы все остановилось. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Если говорить о системной аварии, о блекауте, то не факт, что это произойдет, но потеря мощностей будет означать дефицит, а это значит введение графиков отключения. Эта ситуация близка к критической. Если будет рост потребления или дополнительные потери в системе, то мы подойдем вплоть до необходимости введения ограничений", — подчеркнул он.

Больше об ударах по украинской энергетике и планах врага читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа": "Блекаутов не избежать? Почему РФ обесточивает Украину в преддверии возможного наступления".

Ранее мы сообщали, что после удара беспилотника по энергетической инфраструктуре в Одессе в части города пропал свет. Ситуация в регионе была особенно сложной после массированного обстрела 22 марта.