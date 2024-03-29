Украинцам нужно готовиться: эксперт рассказал, когда ждать массовых отключений света

Со временем ситуация может измениться в худшую сторону

Этим летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Граждане должны подготовиться к этому.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, отключения могут происходить во второй половине июля и в августе, на которые приходится летний пик потребления электроэнергии.

"К сожалению, у нас и сейчас есть отключения, и я предполагаю, что нам нужно готовиться. Украинцам нужно восстановить знания, где павербанки, что с зарядом и быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут", — подчеркнул он.

Харченко также отметил, что сейчас Украине повезло, что страна находится в весеннем нижнем пике потребления. Кроме того, по его словам, одновременно гидроэнергетика может работать на полную мощность.

"Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля – в августе", – объяснил Харченко.

Напомним, Министерство энергетики Украины на фоне масштабных атак России на критическую инфраструктуру обратилось с просьбой к органам государственной власти, СМИ, экспертам, компаниям и обычным украинцам. Ведомство просит не распространять информацию о последствиях ударов.