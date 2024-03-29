Українцям треба готуватись: експерт розповів, коли чекати масових відключень світла

З часом ситуація може змінитись у гірший бік

Цього літа українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії. Громадяни мають підготуватися до цього.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, відключення можуть відбуватися в другій половині липня і в серпні, на які припадає літній пік споживання електроенергії.

"На жаль, в нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть", – наголосив він.

Харченко також зазначив, що зараз Україні пощастило, що країна знаходиться у весняному нижньому піку споживання. Крім того, за його словами, одночасно гідроенергетика наразі може працювати на повну потужність.

"Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня – в серпні", – пояснив Харченко.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України на тлі масштабних атак Росії на критичну інфраструктуру звернулось з проханням до органів державної влади, ЗМІ, експертів, компаній та звичайних українців. Відомство просить не поширювати інформацію про наслідки ударів.