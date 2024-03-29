Был под чем-то? Польский замминистра поразил поведением на переговорах с украинцами, что известно

Во время переговоров почти удалось добиться компромисса

Вел себя странно и занимался "чем угодно, кроме разговора". Представители украинских организаций раскритиковали заместителя министра сельского хозяйства и развития села Польши Михала Колодзейчака за его "странное" поведение во время переговоров с Польшей по торговле и транзиту.

Об этом сообщает издание Onet. Так, участвовавшие в переговорах украинцы утверждают, что замминистра вел себя неадекватно: многократно выходил из комнаты, морщил нос, демонстративно снял наушники, когда выступал украинский министр, говорил нервно и несдержанно.

"Создалось впечатление, что он находится под действием определенных веществ: он постоянно выбегал из зала, а когда возвращался, начинал атаковать нас с новой силой", — рассказывает президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

По его словам, Колодзейчак постоянно срывал переговоры, требуя от других представителей польской стороны не разрешить украинцам захватить польские земли.

Сам замминистра все обвинения отвергает, утверждая, что украинцы обвиняют его безосновательно и причина тому лишь в том, что он хорошо подготовился к переговорам и приводил веские контраргументы. Однако представители польских ассоциаций подтверждают свидетельства об странном поведении заместителя.

"У меня сердце кровью обливается, потому что мы шли к финалу переговоров и были очень близки к достижению договоренности. Но вдруг произошел взрыв, Михал вспыхнул и все развалилось", — передает слова одного из участников польско-украинских переговоров издание Onet.

"Мы знаем, как Михал может вести себя, но для кого-то, кто встретился с ним впервые, это могло быть шоком… Это выглядело плохо, потому что после "выступления" Колодзейчака понимание было утрачено. Конечно, свои аргументы нужно приводить твердо, но не нужно прибегать к агрессии", — прокомментировал другой участник встречи.

Таким образом, пишут польские журналисты, это подтверждает сообщение украинцев о "странном" поведении и пренебрежительном отношении замминистра к собеседникам.

Вместе с тем на запрос журналистов в Минагрополитики Польши относительно того, как там планируют разрешить сложившуюся ситуацию, наши коллеги получили следующий ответ:

"Министр над этим работает, но сделать из митингующего бюрократа за один день невозможно", — единственное, что ответили в польском ведомстве.

Вместе с тем, в издании отмечают, что польские ассоциации после неудачных переговоров говорили с Колодзейчаком об этом эпизоде и "надеются, что что-то изменится".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 28 марта диалога с Польшей по поводу решения проблемы с блокированием границы нет. Но есть надежда, что ситуация разрешится.