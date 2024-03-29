Був під чимось? Польський заступник міністра вразив поведінкою на переговорах з українцями, що відомо

Під час перемовин майже вдалося досягти компромісу

Поводився дивно і займався "чим завгодно, окрім розмови". Представники українських організацій розкритикували заступника міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Міхала Колодзейчака за його "дивну" поведінку під час перемовин з Польщею щодо торгівлі й транзиту.

Про це повідомляє видання Onet. Так, українці, які брали участь у переговорах стверджують, що замміністра поводився неадекватно: багаторазово виходив з кімнати, морщив ніс, демонстративно зняв навушники, коли виступав український міністр, говорив нервово та нестримано.

"Складалося враження, що він перебуває під дією певних речовин: він постійно вибігав із зали, а коли повертався, починав атакувати нас із новою силою", — розповідає президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса.

За його словами, Колодзейчак постійно зривав переговори, вимагаючи від інших представників польської сторони не дозволити того, щоб українці захопили польські землі.

Сам замміністра всі звинувачення відкидає, стверджуючи, що українці звинувачують його безпідставно і причина цьому лише в тому, що він добре підготувався до переговорів і наводив вагомі контраргументи. Проте представники польських асоціацій підтверджують свідчення про дивну поведінку заступника.

"У мене серце кров’ю обливається, тому що ми йшли до фіналу переговорів і були дуже близькі до досягнення домовленості. Але раптом стався вибух, Міхал спалахнув і все розвалилося", — передає слова одного з учасників польсько-українських переговорів видання Onet.

"Ми знаємо, як Міхал може поводитися, але для когось, хто зустрівся з ним вперше, це могло бути шоком… Це мало поганий вигляд, тому що після "виступу" Колодзейчака порозуміння було втрачено. Звісно, свої аргументи потрібно наводити твердо, але не потрібно вдаватися до агресії", — прокоментував інший учасник зустрічі.

Таким чином, пишуть польські журналісти, це підтверджує повідомлення українців про "дивну" поведінку та зневажливе ставлення замміністра до співрозмовників.

Разом з тим на запит журналістів до Мінагрополітики Польщі щодо того, як там планують розв’язати ситуацію, що склалася, наші колеги отримали наступну відповідь:

"Міністр над цим працює, але зробити з мітингувальника бюрократа за один день неможливо", – єдине, що відповіли у польському відомстві.

Разом з тим у виданні зазначають, що польські асоціації після невдалих перемовин говорили з Колодзейчаком про цей епізод і "сподіваються, що щось зміниться".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 28 березня діалогу з Польщею стосовно розв'язання проблеми з блокуванням кордону немає. Але є надія, що ситуація вирішиться.