Почему РФ бьет по энергосистеме Украины после зимы и может ли она ее "потушить": военный аналитик дал ответ

Враг долго готовился к массированным атакам по Украине

Россияне зимой не били по энергетике Украины, как опасались наша страна и союзники. Вместо этого они начали наносить удары по критической инфраструктуре с началом весны и на то есть свои причины.

Об этом рассказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий. Он дал прогноз, сможет ли враг полностью уничтожить энергетическую систему Украины.

Некоторые предполагают, что атака на украинскую энергетику — это ответ за удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) россиян. Однако Евгений Дикий считает, что это не так и даже если бы Украина не трогала российские НПЗ, враг все равно бил бы по определенным объектам.

"Они накапливали ракеты дольше, чем мы били по НПЗ. Это существенный момент. То есть они в любом случае готовились к массированным ударам. Другой вопрос — когда именно они приступили к ударам и какие объекты выбрали", — сказал ветеран АТО.

Дикий также напомнил, что прошлой зимой у россиян была четкая стратегия. Они убедили себя в том, что если в Украине будет "холодная, голодная, черная зима", то украинцы будут винить власть своей страны и начнет требовать капитуляцию. Но план провалился и украинцы, наоборот, сильно сплотились, отметил Евгений Дикий.

"Они увидели, что это не сработало и проанализировали ошибки. Именно поэтому этой зимой россияне нашу энергетику практически не трогали и переключились на новые цели. Основные удары этой зимой были по оборонным предприятиям, потому что они поверили в наш ОПК и испугались, что мы можем много чего произвести. Попытались помешать, но и этого не смогли", — сказал аналитик.

Также он отметил, что ударами по НПЗ Украина поставила российского президента Владимира Путина в "очень неудобное положение". Поэтому оккупантам пришлось раньше начать массированную кампанию, которую они пытаются сделать показательной.

"Сначала попытались массированно ударить по Киеву — упс, все разбилось об Patriot, все сбили. На следующий день — удар по энергетике, очень мощный и уже не в Киеве, но и тут опоздали", — считает Евгений Дикий.

Опоздали россияне в нескольких моментах. Во-первых, не угадали с сезоном, так как в Украине закончился отопительный сезон. Во-вторых, украинская энергосистема больше не соприкасается с российской и, более того, изменила частоты и подключилась к европейской.

"По разным данным, повреждено или уничтожено до половины энергетической генерации, но не ядерной. Ядерную они принципиально не трогают, это те красные линии, которые провели западные союзники и которая держится. Это наиболее серьезный урон за все время полномасштабной войны, но заметно это только в некоторых областях", — говорит Евгений Дикий.

При этом полностью лишить Украину электроэнергии или окончательно разрушить нашу энергосистему россиянам не под силу.

"Они способны наносить повреждения, способны создавать нам временные трудности, но "положить" нашу энергосистему они физически не способны", — резюмировал Евгений Дикий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за удара по энергетике 29 марта еще в трех регионах ввели графики отключения света. Всего четыре области и один крупный город вынуждены терпеть перебои со светом.