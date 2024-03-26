Есть одно условие: в Укрэнерго рассказали, когда Харькову полностью вернут свет

Энергетики продолжают восстановительные работы

Энергетики поэтапно восстанавливают энергоснабжение Харькова после массированной атаки россиян. Уже заживлена вся критическая инфраструктура города, появился свет, хоть и с определенными ограничениями, в домах горожан.

Об этом на брифинге заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает пресс-служба компании. Он также подчеркнул, что смягчить графики действующих в Харькове отключений, возможно, удастся на выходных.

Кудрицкий объяснил, что такая возможность может появиться благодаря снижению потребления из-за значительного прогнозируемого потепления в субботу-воскресенье. В то же время он подчеркнул, что возобновление же энергоснабжения города в полном объеме может занять от одной до двух недель, но только при отсутствии новых массированных атак.

Председатель правления НЭК отметил, что разрушения были бы минимум вдвое больше, если бы не определенные инженерные решения, которые приняли для защиты критических элементов на энергообъектах. Он подчеркнул, что система комплексной защиты будет наращиваться и дальше.

Также Кудрицкий сообщил, что "Укрэнерго" сейчас имеет достаточное количество оборудования, ремонтных бригад, специализированной техники и материалов. В этом ситуация значительно отличается от прошлого отопительного сезона, когда оборудование было в дефиците. Единственный сдерживающий фактор – это определенное время, необходимое для того, чтобы осуществить все ремонтные работы.

"Оценка ущерба, нанесенного энергосистеме во время ракетных и дроновых атак, еще продолжается. Но уже точно можно сказать, что это – десятки миллионов гривен для подстанций "Укрэнерго" и сотни миллионов гривен для электростанций. Важным источником финансирования может стать международная помощь. В прошлом году" Укрэнерго "удалось аккумулировать для восстановления более 1 млрд евро поддержки от западных партнеров", — заявил Кудрицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как живет Харьков на третий день блекаута. Городу не привыкать жить в экстремальных условиях и потому трудно найти нерабочий из-за отсутствия электроэнергии магазин, медицинский центр, аптеку или точку общественного питания. В любом заведении можно зарядить гаджеты без проблем. Также в помощь харьковчанам прибыл Food Train.