Россияне сняли видео против мобилизации в Украине: его актеров уже вычислили

Журналисты узнали в исполнениях провокационного ролика профессиональных актеров

В украинском информпространстве начали распространять ролик "Его сынок – элита, а ты – мясо", явно направленный на срыв мобилизации. Его источником оказались пророссийские Telegram-каналы, а главные роли в нем исполняют россияне.

Об этом пишет ИА "Агентство". Журналисты узнали в исполнителях провокационного ролика профессиональных актеров.

О чем ролик

Видео построено на противопоставлении двух вымышленных молодых людей. Один из них ведет роскошную жизнь — путешествует на частных самолетах, посещает дорогие курорты, проводит время с красивыми девушками, злоупотребляя алкоголем и употребляя наркотики. Другой находится на фронте, где во время боя получает ранение. Ролик заканчивается фразой: "Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается". При этом российские журналисты отмечают, что главная идея ролика вполне применима к самой России.

"Дети российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов избежали мобилизации", — отмечается в материале.

Как оказалось, согласно анализу "Агентства", роль сына "важного папы" сыграл 26-летний Максим Громов – выпускник Ярославского театрального института. Сейчас актер живет в Москве, участвовал в спектаклях столичного театра "Антреприза". Накануне выборов Громов снимался в пропагандистском ролике, призывающим людей голосовать.

Роль украинского военного в видео сыграл 31-летний Александр Панов. Он окончил Тюменский госинститут культуры и театральный факультет Екатеринбургского театрального института. С 2009-го по как минимум 2022 год Панов работал в Тюменском театре кукол и масок. Также снимался во множестве российских фильмов.

Оба актера отказались ответить на вопросы "Агентства" об участии в антиукраинском видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне придумали новый безумный фейк по поводу теракта в "Крокусе".