Росіяни зняли відео проти мобілізації в Україні: його акторів вже вирахували

Журналісти впізнали в виконавцях провокаційного ролика професійних акторів

В українському інформпросторі почали розповсюджувати ролик "Його синок – еліта, а ти – м’ясо", явно спрямований на зрив мобілізації. Його джерелом виявилися проросійські Telegram-канали, а головні ролі у ньому виконують росіяни.

Про це пише ІА "Агентство". Журналісти впізнали в виконавцях провокаційного ролика професійних акторів.

Про що ролик

Відео побудовано на протиставленні двох вигаданих молодих людей. Один із них веде розкішне життя — подорожує на приватних літаках, відвідує дорогі курорти, проводить час із гарними дівчатами, зловживаючи алкоголем та вживаючи наркотики. Інший перебуває на фронті, де під час бою отримує поранення. Ролик закінчується фразою: "Ти знаєш, чиїх синів мобілізація не стосується". При цьому російські журналісти зазначають, що головна ідея ролика цілком застосовна до самої Росії.

"Діти російських високопосадовців та бізнесменів уникли мобілізації", — наголошується в матеріалі.

Як виявилось, згідно з аналізом "Агентства", роль сина "важливого тата" зіграв 26-річний Максим Громов – випускник Ярославського театрального інституту. Наразі актор живе у Москві, брав участь у виставах столичного театру "Антреприза". Напередодні виборів Громов знімався у пропагандистському ролику, який закликав людей голосувати.

Роль українського військового у відео зіграв 31-річний Олександр Панов. Він закінчив Тюменський держінститут культури та театральний факультет Єкатеринбурзького театрального інституту. З 2009-го Панов працював у Тюменському театрі ляльок і масок. Також знімався у багатьох російських фільмах.

Обидва актори відмовилися відповісти на запитання "Агентства" щодо участі в антиукраїнському відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вигадали новий божевільний фейк з приводу теракту в "Крокусі".