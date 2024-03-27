Принцип "война для бедных" недопустим: в Раде приняли решение насчет платной брони от мобилизации

Комитет отклонил соответствующие правки "без обсуждений"

В Украине продолжается работа над законопроектом об усилении мобилизации, были предложения ввести так называемое "экономическое бронирование", которое предусматривает отсрочку от призыва для тех, кто получает высокую зарплату и платит налоги. Однако эти правки были отклонены комитетом ВР по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин в комментарии LIGA.net. По его словам, предложения об экономическом бронировании были отклонены "даже без обсуждения".

"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких правок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо", – отметил народный депутат.

Копытин пояснил, что речь идет о предварительном рассмотрении правок. Он не исключает, что во время второго чтения законопроекта в сессионном зале Верховной Рады, авторы этих правок смогут добиться того, чтобы они были учтены.

Напомним, предлагается, чтобы экономическое бронирование от мобилизации смогли получить те, кто имеет зарплату от 35 тысяч гривен. При этом они должны платить НДФЛ не менее 6,3 тысячи гривен и ЕСВ объемом не менее 7,7 тысячи гривен.

Как сообщал "Телеграф", глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что внедрение экономического бронирования от мобилизации может увеличить доходы государственного бюджета Украины. Оно может приносить около 200 млрд гривен в год.