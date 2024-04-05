Грузовик перевернулся и полностью перекрыл трассу на Ровенщине: эпичные фото

Пострадал один человек

Около семи утра в пятницу, 5 апреля, в Дубенском районе Ровенской области произошла авария. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате он перевернулся и заблокировал движение по трассе.

Как сообщает полиция области, ДТП произошло на автодороге "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече" около села Маслянка. Сначала движение было полностью перекрыто упавшим грузовиком, но позднее его частично разблокировали — движение в реверсном режиме регулируют патрульные полицейские.

"Предварительно известно, что в результате столкновения грузового автомобиля и "ВАЗ" травмы получил водитель легковушки: его доставили в больницу, где он проходит обследование", — сказано в сообщении.

Причины аварии устанавливаются. На месте происшествия работают все необходимые службы.

Как сообщал "Телеграф", 3 апреля в Днепре, произошло смертельное ДТП. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в забор железнодорожного моста по ул. Бориса Кротова. Он выжил и вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. Мужчина оперся на поврежденный в результате аварии забор и сорвался вниз. В результате падения с 7-метровой высоты водитель погиб.