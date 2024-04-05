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Отказался от медосмотра - сел в тюрьму: стало известно, когда Рада рассмотрит скандальный законопроект

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Военнообязанных мужчин могут лишить свободы на несколько лет Новость обновлена 05 апреля 2024, 18:28
Военнообязанных мужчин могут лишить свободы на несколько лет. Фото armyinform com ua

В Уголовный и Административный кодекс предлагают ввести ряд изменений

На следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект №10379 по усовершенствованию ответственности за военные правонарушения. В частности, мужчин могут отправлять в тюрьму за отказ от медицинского осмотра.

Ожидается, что законопроект рассмотрят на следующей неделе, 10-11 апреля, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Также в повестке есть еще несколько документов о мобилизации.

В частности, народные депутаты планируют рассмотреть законопроект №10449 про мобилизацию и законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.

Что касается проекта Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс Украины об усовершенствовании ответственности за военные правонарушения", то в нем есть несколько громких нововведений. В частности, в случае отказа проходить медосмотр военнообязанного могут осудить на срок от 3 до 5 лет.

Эту норму хотят внести в ч. 1 ст. 336 УК Украины, которая будет звучать так: "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, лечения, в особенный период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особенный период, — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет". Примечательно, что условного срока эта статья не предусматривает.

В сети отмечают, что такая норма противоречит Конституции. В статье 28 сказано, что ни один человек без его свободного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Также в законопроекте предусмотрено увеличение штрафов за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации. Если документ примут, то штрафы можно будет накладывать в течение трех лет со дня совершения или выявления нарушения.

Кроме того, хотят ввести возможность задерживать в особый период лиц, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, на срок до трех часов для составления протокола, а в случае необходимости (для установления личности и/или выяснение обстоятельств правонарушения) — до трех суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из парламента отозвали законопроект Марьяны Безуглой и Галины Третьяковой, который предусматривал лишение свободы за присвоение государственных функций. Нардеп объяснил причины.

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#Украина #Тюрьма #Мобилизация