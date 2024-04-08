Еще одна страна может передать Украине F-16, но есть условие

Стоимость 108 истребителей может составить от примерно 2 до 2,5 млрд евро.

Правительство Греции может передать Украине до 32 единиц истребителей F-16. Однако для этого нужно одобрение Франции.

Об этом сообщает News Break. По данным издания, греческое правительство планирует продать 108 истребителей, подлежащих выведению из строя:

32 единицы F-16C/-D Block 30,

24 единицы Mirage 2000-5 Mk.2

33 единицы F-4E (PI2000).

"Действительно, в июле 2022 года было запрошено положительное заключение соответствующего парламентского комитета на продажу истребителей и сопутствующего и периферийного оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы), стоимость которых оценивалась в 117 млн евро. Продажа так и не состоялась, а состояние истребителей, находящиеся на открытом хранении постоянно ухудшается", — говорится в материале.

Отмечается, что стоимость 108 истребителей может составить от примерно 2 до 2,5 млрд евро.

"Совершенно другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине практически не вызывает сомнений. Напомним, что за время службы истребители этого типа прошли две модернизации конструкции и в настоящее время в среднем потратили около 60% предельного срока службы", — говорится в материале.

По мнению журналистов, нельзя также уверенно оценить, куда могут пойти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 — нового строительства, а остальные — модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM.

"Логическими вариантами являются передача Украине или продажа Индии, разумеется, с одобрения Франции", — говорится в материале.

Следует отметить, что вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается согласно плану. До этого известно, что они появятся на украинском небе летом 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании.