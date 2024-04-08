Ще одна країна може передати Україні F-16, але є умова

Вартість 108 винищувачів може становити приблизно від 2 до 2,5 млрд євро

Уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16. Однак для цього потрібне схвалення Франції.

Про це повідомляє News Break. За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації:

32 одиниці F-16C/-D Block 30,

24 одиниці Mirage 2000-5 Mk.2

33 одиниці F-4E PI2000).

"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується", — йдеться в матеріалі.

Наголошується, що вартість 108 винищувачів може становити приблизно від 2 до 2,5 млрд євро.

"Зовсім інша справа — 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби", — йдеться в матеріалі.

На думку журналістів, не можна так само впевнено оцінити, куди можуть піти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, з яких 14 — нового будівництва, а решта — модернізація старих Mirage 2000EGM/-BGM.

"Логічними варіантами є передача Україні або продаж Індії, зрозуміло, зі схвалення Франції", — йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що питання передачі Україні літаків F-16 просувається згідно з планом. Попередньо відомо, що вони з’являться на українському небі влітку 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії.