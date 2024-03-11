Платное бронирование военнообязанных: нардеп рассказал, когда законопроект попадет в Раду

Сейчас есть две версии документа

Законопроект об экономическом бронировании хотят зарегистрировать в Верховной Раде до конца марта. Это позволит предпринимателям вносить определенные суммы в бюджет, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Как рассказал глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха в комментарии "Суспільне", сейчас рассматриваются две возможные модели.

По его словам, речь идет о двух моделях — об уплате 35 тысяч гривен, которую предложили в ОПУ, и 20 тысяч за каждого забронированного работника, над чем работает его команда. При этом отличаются они в трех ключевых моментах:

первая модель не учитывает физических лиц предпринимателей и не распространяется на них;

в первой модели часть средств должна поступать в местные бюджеты, а не непосредственно на ВСУ;

сумма в 35 тысяч это больше, чем минимальная зарплата в армии (чуть больше 20 тысяч).

"Наша цель – это как раз аккумуляция и мобилизация финансов и финансовых ресурсов, именно на ВСУ. Именно поэтому мы хотим пойти из-за увеличения размера уплаты военного сбора, для того чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды другие, а конкретно на Вооруженные силы", — рассказал Наталуха.

По его словам, законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде, но он не будет рассматриваться в контексте документа о мобилизации, а будет отдельным.

"Потому что мы поддерживаем мобилизацию, но наша философия заключается в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации и, следовательно, ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат", — подчеркнул Наталуха.

Напомним, идею об экономическом бронировании уже раскритиковали в ВСУ. В частности заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что это лишь углубит убеждение о том, что "война только для бедных".