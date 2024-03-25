Платное бронирование военнообязанных: в Раде рассказали, сколько от этого может получить бюджет

Соответствующее решение еще предстоит должен парламент

Внедрение в Украине экономического бронирования от мобилизации может увеличить доходы государственного бюджета Украины. Оно может приносить около 200 млрд гривен в год.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, пишет РБК-Украина. По его словам, одним из вопросов такого бронирования станет прямое фискальное обеспечение оборонных расходов.

"Здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, на поиск новых инструментов, новых путей. И среди прочего мы не исключаем вопрос экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 млрд грн в год", — сказал Наталуха.

Он пояснил, что вопрос экономического бронирования направлен на то, чтобы предоставить бизнесу возможность и дальше функционировать. В частности, чтобы бизнес и дальше мог платить налоги, с которых финансируются Вооруженные силы Украины. На сегодняшний день это единственный источник финансирования ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что законопроект об экономическом бронировании хотят зарегистрировать в Раде до конца марта 2024 года. Это позволит предпринимателям вносить в бюджет определенные суммы, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко сказал, что правительство планирует увязать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы. Таким образом бронирование смогут получить те, кто имеет зарплату от 35 тысяч гривен и кто платит НДФЛ не менее 6,3 тысячи гривен и ЕСВ объемом не менее 7,7 тысячи гривен.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что в Украине может произойти изменение системы бронирования граждан от мобилизации. Его могут привязать к уровню дохода военнообязанного. Однако в истории нет таких стран, в которых это действительно сработали бы на пользу.