Политолог и боец подразделения ГРОМ 41 омбр ВСУ специально для "Телеграфа" объяснил, почему путинские спецслужбы не готовы к реальной борьбе с терроризмом

Почти две недели после теракта в Crocus City Hall российские власть и пропаганда демонстрируют чудеса натягивания совы на глобус, пытаясь найти в случившимся украинский или западный след. Было очевидно, что теракт в Подмосковье путинский режим использует для усиления мобилизации. Прежде всего, для привлечения максимального количества людей на контракт.

Не секрет, что весь прошлый год свои потери (порядка 20-30 тысяч в месяц) Кремль закрывал именно контрактниками. Прежде всего, это жители депрессивных регионов (которые идут воевать ради денег), мигранты (идут воевать ради денег и паспорта), а также уголовники (идут воевать ради денег и амнистии).

Вдумайтесь только – ИГИЛ выпускает собственную газету с портретами исполнителей теракта, а в Москве продолжают искать "украинский след"! Просто потому, что нужен повод для усиления привлечения контрактников и очередной волны мобилизации.

Не случайно президент Зеленский заявил, что РФ намерена мобилизовать весной порядка 300 тысяч человек – для новой волны наступления.

Так что даже если бы с неба спустились рептилоиды, покрошили народ в Москве, сделали на фоне этого селфи и раздали интервью, признавая свою ответственность за случившееся, а потом показательно всё повторили, путинский режим и там отыскал бы украинский след. Потому что так надо Путину и Ко.

Если бы игиловцы не совершили теракт в "Крокусе", думаю, российские спецслужбы устроили бы нечто подобное сами. Впрочем, нельзя исключать, что и в случившемся в Подмосковье они сыграли некую роль. Тем же невмешательством, несмотря на многочисленные сигналы.

Напомню, что Путин пришел к власти на терактах – и так намерен продолжать свое правление. Но прошло почти четверть века – и соцсети, горизонтальные связи сейчас работают гораздо сильнее, чем в конце 1990-х, начале 2000-х. И все нестыковки в кремлевской версии теракта быстро становятся видны. В том числе самим россиянам. По крайней мере, вменяемой их части. Что вызывает еще большее недоверие к власти среди думающей части населения.

При этом ИГИЛ заинтересован в том, чтобы совершаемые им теракты за ним и оставались. Это же своеобразная "реклама". Для спонсоров, для последователей. Не исключено, что такое отношение российских властей к случившемуся, такое их пренебрежение фактами и элементарной логикой, спровоцирует новые теракты на территории РФ. Как мы увидели, путинские спецслужбы категорически к ним не готовы. То же ФСБ десятками лет затачивалась под борьбу с инакомыслящими, а также под крышевание того или иного бизнеса. В борьбе с реальными террористами эфэсбэшники иже с ними – беспомощны.