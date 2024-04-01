"Все согласны": Китай решил, что Украина согласится на переговоры с россиянами

Китай имеет свои планы на мирные переговоры между Украиной и Россией

В Китае по непонятной причине решили, что все стороны так называемого "украинского конфликта" уже согласны на переговоры. И Китай планирует сыграть на этих "мирных переговорах" между Украиной и Россией "собственную уникальную роль".

Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью российским СМИ. По его словам, Китай якобы знает, что у обеих сторон есть отличия, но они согласны на переговоры.

"Пока в позициях сторон по мирным переговорам по Украине все еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конце концов будет достигнут путем переговоров", — заявил он.

Также китайский дипломат сказал, что Китай, как "постоянный член Совбеза ООН", планирует в дальнейшем "играть уникальную роль", чтобы предоставить обеим сторонам "помощь в поиске общих позиций". Он в очередной раз повторил стандартный китайский нарратив о том, что должна быть созвана мирная конференция с участием Украины и России, чтобы там обсудить "справедливый мирный план".

Ранее "Телеграф" уже писал, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дерзко отреагировал на объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским условия о возможности переговоров. Путинист сказал, что весь мир должен считаться с новыми границами РФ и речи о выходе "на 2022 год" и будет не может. А это значит, что никаких переговоров с российскими террористами быть не может.

Британский военный эксперт Глен Грант подверг жесткой критике идею каких-либо переговоров с РФ. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин прекратит войну в Украине только когда полностью получит всю страну. Любые мирные переговоры с Путиным – это фактическая капитуляция, поэтому у Украины сейчас есть выбор только между капитуляцией и войной.