Кулеба признал, что большинство украинцев не вернется из-за границы: что делать

В МИД разработали новую программу

Украина должна изменить свою политику в отношении граждан, выехавших за границу. С ними нужно работать, чтобы они оставались украинцами.

Об этом в ходе проходящего в академии МИД Форума дипломатии военного времени заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент "Телеграфа". Глава МИД отметил, что президент уделяет очень важное внимание украинцам за границей.

"Стало очевидно, что если мы не изменим свою политику к украинцам за границей, ассимиляция состоится чрезвычайно быстро. Я не отношусь к тем, кто верит, что большинство уехавших украинцев вернутся. Я отношусь к тем, кто считает, что с ними нужно работать, чтобы они остались украинцами", – подчеркнул министр.

Кулеба подчеркнул, что Украине нужна новая комплексная политика в отношении украинцев за границей. По его словам, президент ставил МИД такую задачу.

"Мы подготовили наработку: доктринальную концептуальную программу, стратегию. Будем ее презентовать президенту", — заявил министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что находящиеся за рубежом военнообязанные мужчины смогут дистанционно обновить данные военно-учетных документов. Такая норма предусмотрена в новом законе о мобилизации, принятом Верховной Радой.