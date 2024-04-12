Кулеба визнав, що більшість українців не повернеться з-за кордону: що робити

У МЗС розробили нову програму

Україна має змінити свою політику щодо громадян, які виїхали за кордон. З ними потрібно працювати, щоб вони залишалися українцями.

Про це в ході Форуму дипломатії воєнного часу, який проходить в академії МЗС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Телеграфа". Голова МЗС зазначив, що президент приділяє дуже важливу увагу українцям за кордоном.

"Стало очевидно, що якщо ми не змінимо свою політику до українців за кордоном, асиміляція відбудеться надзвичайно швидко. Я не належу до тих, хто вірить, що більшість з тих українців, які виїхали, повернуться. Я належу до тих, хто вважає, що з ними потрібно працювати, щоб вони залишилися українцями", – підкреслив міністр.

Кулеба наголосив, що Україні потрібна нова комплексна політика щодо українців за кордоном. За його словами, президент ставив МЗС таку задачу.

"Ми підготували напрацювання: доктринальну концептуальну програму, стратегію. Будемо її презентувати президенту", — заявив міністр

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно оновити дані військово-облікових документів. Така норма передбачена у новому законі про мобілізацію, який ухвалила Верховна Рада.