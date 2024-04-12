На Львовщине начальника ТЦК осудили за мобилизацию мужчины: что было не так и что решил суд

На постановление суда еще может быть подана апелляция

Во Львовской области начальника ТЦК города Радехов Василия Феру, мобилизовавшего на военную службу забронированного работника, признали виновным в превышении полномочий. Радеховский районный суд приговорил его к штрафу в размере 17 тыс. грн.

По материалам дела, в конце января работник Молочной компании "Галичина" самостоятельно прибыл в районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных, при этом предоставил должностным лицам военкомата выписку из приказа Минэкономики о бронировании, пишет zaxid.net. В то же время, по данным государственного реестра призывников, упомянутый мужчина оказался в розыске.

В этот же день мужчина был направлен для прохождения ВЛК, которая признала его годным к военной службе. Через два дня ему выписали повестку, от которой он отказался. Несмотря на это, начальник ТЦК полковник Василий Фера включил упомянутого военнообязанного в приказ о призыве по мобилизации.

Во время проверки факта бронирования Военная служба правопорядка направила запрос в ООО "Молочная компания "Галичина" и получила подтверждение, что упомянутый работник включен в список забронированных и в соответствии с приказом Минэкономики имел отсрочку от прохождения военной службы на полгода — с августа по середину февраля 2024 года.

Суд выяснил, что начальник ТЦК, приняв решение о призыве забронированного работника, совершил превышение власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП). В суде Фера свою вину в совершенном правонарушении признал частично.

Судья Ольга Куцик-Трускавецкая признала начальника ТЦК виновным в совершении военного административного правонарушения и назначила штраф в размере 17 тыс. грн. На постановление суда еще может быть подана апелляция.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницкой области женщины напали на микроавтобус ТЦК, а одна из них даже выбила палкой окна. За этот поступок она получила штраф в 85 гривен.