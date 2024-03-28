"Папа года" или типичный уклонист? Мужчина за деньги стал "многодетным" отцом троих детей из ЕС

Пограничники отказали украинцу в пересечении границы, а об обнаружении в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины

На границе с Венгрией пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда обнаружили молодого человека, который притворялся многодетным отцом. Его дети якобы родились в Литве.

Во время пересечения границы 26-летний житель Тернополя предоставил на паспортный контроль три нотариально заверенных копии свидетельств о рождении детей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Муж сказал, что едет на свидание с сыном 2018 года рождения. А также двойней дочерей, якобы родившихся в сентябре 2022 года.

Проверив мужчину, пограничники выяснили, что предоставленные документы сфальсифицированы. Сам предъявитель за 11 месяцев до рождения двойни ни разу не покидал Украину, а указанная в свидетельствах о рождении детей женщина никогда не заезжала на территорию нашей страны.

"Впоследствии молодой человек признался, что через один из телеграмм каналов нашел дельцов, которые за 4,5 тысячи долларов США изготовили документы и заверили, что он сможет за ними пересечь границу", — говорится в сообщении.

Пограничники отказали украинцу в пересечении границы, а об обнаружении в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" направили сообщение в Нацполицию в Закарпатской области.

Ранее "Телеграф" писал, что пограничники задержали оригинальных уклонистов. Они "штурмовали" границу с Молдовой с помощью стремянки.