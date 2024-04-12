"А вдруг после границы ноги пристегнешь?": ветерана войны на протезах едва выпустили из Украины

Не все украинцы сочли действия пограничника правильными

На границе Украины с Польшей произошел небольшой конфуз. Сотрудник пограничной службы отказался пропускать ветерана украинской войны с обоими ампутированными конечностями, пока он не предоставит заключение врачей.

О ситуации рассказал сам раненый украинский воин Олег Симороз. В сети мнения насчет поведения пограничника разделились.

"Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что "снят с военного учета". Господин пограничник: а есть медицинские документы? Я: показываю на нижние конечности. Пограничник: не ну я вижу, но все равно", — пишет Олег Симороз.

Бывший военный отметил, что ждал разрешение пересечь границу около часа. Сотрудник ГПСУ забрал его военный билет с другими документами и пошел проверять.

20 октября 2022 года на границе Донецкой и Луганской областей в Серебрянском лесу, что недалеко от Кременной, Симороз был тяжело ранен. У бывшего украинского защитника ампутированы две ноги и обе выше колена. Несмотря на то, что это самая сложная ампутация при протезировании, ему поставили два протеза. Но даже несмотря на это, пограничник потребовал от мужчины медицинские документы.

В сети поинтересовались, действительно ли это обязательная процедура для прохождения границы даже инвалидам. Комментаторы предположили, что в любом случае ведутся учетные документы, в которых нужно указывать основания для выезда за границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уклонист из Киева притворился нигерийцем, чтобы выехать из Украины. На границе его ждал неприятный сюрприз.