Жестокое предательство: секретарь СНБО ответил Трампу и назвал два "нет" на его "мирное соглашение" по Украине

Путин уже "пристрастился" к идее завоевания Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко предупредил западных политиков, в частности кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа, насчет их идей протолкнуть преждевременное "мирное соглашение" по Украине, которое потребует от нее отказа от территории. Есть две причины, по которой это делать нельзя.

По мнению Литвиненко, уступить врагу территории — это предательство украинцев. Об этом пишет The Economist.

"Уступка территории в обмен на мир — это жестокое предательство оставшихся под оккупацией украинцев", — сказал он.

Александр Литвиненко уверен, что таким образом будет убито еще больше невинных людей и еще больше людей "будут брошены в подвалы".

Есть также еще одна причина, по которой стоит отвергнуть это мирное соглашение. Секретарь СНБО объяснил, что соглашение со лжецом, то есть российским диктатором Владимиром Путиным, означает только одно: он перегруппируется, перевооружится и попытается добиться большего через два-три года. Он считает, что Путин уже"пристрастился" к идее завоевания Украины.

"В следующий раз он не допустит ошибок, а подготовит свою операцию гораздо тщательнее, по всем законам военного искусства", — подытожил Литвиненко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по информации СМИ, в случае своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп якобы сможет закончить войну в Украине. Он бы мог давить на Украину, чтобы та отказалась от части своих территорий. Таким образом якобы война бы завершилась за 24 часа. Важно учесть, что у Трампа эту информацию не подтверждали.