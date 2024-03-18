Вопрос войны в Украине "болезненный", но помощи не будет? Что говорит Трамп

Будь он президентом, российский диктатор Владимир Путин "никогда бы не решился на вторжение", считает Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что в случае победы на нынешних выборах ему не придется решать, продолжать ли помощь Украине и позволит ли российскому диктатору Владимиру Путину продолжать оккупировать территории.

Об этом сказал Трамп в интервью Fox News. Он надеется, что до помощи нашей стране не дойдет.

А также добавил, что пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет больше девяти месяцев. По его словам, для войны и политики это "вечность".

Республиканец говорит, что вопрос войны Украины и России является для него "очень болезненным", и будь он президентом, российский диктатор Владимир Путин "никогда бы не решился на вторжение".

"Если бы у нас был настоящий лидер, Путин бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого за годы, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Будь я президентом, люди жили бы, и все эти замечательные города, культура… Их ничто не может заменить", — заявил кандидат в президенты США.

Отметим, что очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки запланированы на вторник 5 ноября. Для Штатов они станут 60-ми.

Ранее в интервью "Телеграфу" вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина объяснила связь Путина и Трампа. Психолог рассказала, почему лидер Республиканской партии в США отвернется от кремлевского диктатора.