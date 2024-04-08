"Сам не знает, как это сделать": Курт Волкер объяснил громкие заявления Трампа по Украине

Чтобы закончить войну, нужно помнить ее причину

Экс-президент США Дональд Трамп, делая заявление о том, что может завершить войну, начатую Россией, за сутки, сам не знает, как этого сделать. Ведь для ее окончания необходимо показать российскому диктатору Владимиру Путину, что у него нет шансов на победу.

Об этом "Телеграфу" сказал бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер. Он так же добавил, что нужно не упускать из виду, что стало причиной этой войны.

"В последнее время он (Дональд Трамп — ред.) сделал их (заявлений насчет Украины — ред.) немного, и это хорошо. Он сказал, что закончит войну через день. Он сказал, что этой войны никогда бы не произошло, будь он президентом. Но что бы он действительно сделал, став президентом через 10 месяцев, никто не знает. Думаю, он тоже не знает", — сказал Курт Волкер.

Он добавил, что вера в то, что войну можно закончить за один день, сталкивается с причиной начала нападения на Украину. И речь идет именно о желании Путина начать эту войну.

"Он нападает на Украину и верит, что может из этого что-то извлечь. Поэтому если вы хотите покончить с этим, вы должны убедить Путина, что он от этого ничего не выиграет. Единственный способ сделать это – предоставить Украине военную и другую помощь, которая нужна ей, чтобы быть сильнее России", — заявил бывший специальный представитель США по украинским вопросам.

Другие заявления Трампа насчет Украины

Экс-президент США 16 марта во время выступления перед избирателями публично соврал им, поскольку рассказал полностью выдуманную историю, к которой еще и приплел украинского президента Владимира Зеленского. Речь идет о первой попытке импичмента Трампа и о том, как он якобы перехитрил демократов, обнародовав "запись" разговора с Зеленским в 2019 году.

Дональд Трамп похвалил военные мощи страны агрессора. Так, он назвал Россию военной машиной, которая победила Гитлера и Наполеона.

Еще в феврале текущего года Трамп заявил, что в случае победы Джо Байдена на президентских выборах в Штатах, тот "уступит Украину в качестве подарка президенту России Владимиру Путину".

В начале года Трамп сказал, что если его изберут президентом на выборах, он собирается решить войну в Украине "очень быстро".

Больше о возможности переговоров между Украиной и Россией, о вероятности Третьей мировой и поддержке Запада читайте в материале "Телеграфа": Третья мировая война вполне возможна, — Курт Волкер о проигрыше России, переговорах с Путиным и планах Трампа.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что не выйдет из НАТО в случае победы на выборах и будет защищать его членов. При этом он говорит, что Европа "должна играть честно", подразумевая выделение средств на оборону.