Сначала штрафы, а потом уголовное дело: юрист рассказала, как будут наказывать уклонистов по новому закону о мобилизации

Закон еще не вступил в силу

В новом законе о мобилизации предусмотрена ответственность военнообязанных граждан за невыполнение его норм. В частности, ограничение в праве на управление транспортным средством и штрафы.

Адвокат юридической компании "Riyako&partners", заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко в комментарии "Телеграфу" рассказала, как именно будет происходить привлечение к ответственности нарушителей. Она подчеркнула, что незнание закона не освобождает от ответственности.

"Как только документ будет обнародован в газете "Голос Украины", он считается вступившим в силу. А граждане, соответственно, уведомлены о его принятии, начале работы и последствиях уклонения от его выполнения", — отметила юрист.

По словам Анищенко, в отношении повесток закон предусматривает, что вызов в ТЦК будут направляться по адресу регистрации, указанному в биографическом реестре. Она отметила, если лицо изменило адрес регистрации, оно обязано сообщить об этом ТЦК. В то же время юрист подчеркнула, что в случае отсутствия такого извещения, автоматически будет считаться, что гражданин получил повестку и имеет 10 дней для выполнения требований, указанных в ней.

Анищенко также сообщила, что уклоняющийся от выполнения требований закона человек получает штраф, а в случае его неуплаты такое лицо получит уведомление об еще одном штрафе. Однако она подчеркнула, что после неуплаты во второй раз могут быть начаты следственные действия в рамках уголовного производства.

"В таком случае гражданин будет иметь дело со статьей об уклонении от мобилизации. Если мы говорим об открытии уголовного дела, здесь уже подключаются все имеющиеся механизмы розыска: видеозаписи с камер наблюдения, отслеживание кредитной карты и т.д.", — пояснила юрист.

По ее словам, в случае, когда гражданин уплатил штраф, но свои данные сверять все равно стал, его ждет повторное наложение штрафа. Адвокат отметила, что размеры штрафов в законе не прописаны, но речь будет идти о суммах от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн.

"Максимально возможный штраф — 80 тыс. грн. Как и при прошедшей редакции, в новом законе предусмотрено, что решение о штрафах будет принимать начальник ТЦК", — подытожила она.

Подробнее о новых нормах закона о мобилизации и их толковании читайте в материале "Телеграфа": "Закон о мобилизации: ТЦК обещают справиться с очередями, а уклонистов будут искать с помощью видеокамер".

Напомним, во вторник, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Он вступит в силу через 30 дней после публикации в парламентской газете "Голос Украины".