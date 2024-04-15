Как на практике может работать новый закон о мобилизации: объяснение юриста

Военкоматы слишком загружены

Обновление данных военнообязанных, которое предусмотрено новым законом о мобилизации, вероятно, не будет глобальным. Военные сейчас слишком заняты.

Такое мнение высказал юрист Николай Максимов в комментарии "Фокус". Он напомнил, что согласно новому документу, как только принятый законопроект юридически вступает в силу, начинается отсчет 60 дней. За этот срок абсолютно все мужчины, признанные военнообязанными, обязаны прийти в ТЦК и СП, чтобы обновить и уточнить свои данные. Те, кто этого не сделает, автоматически становятся уклонистами.

Однако, считает юрист, вполне возможно, что глобально обновлять данные всех и каждого не будут – военкоматы слишком загружены. Скорее всего, в ТЦК просто сопоставят ту информацию, которая у них есть, с информацией из государственных реестров. И, если окажется, что в военкомате информации об этом человеке нет, его заставят обновить данные. То есть военкоматы будут обращаться в полицию с просьбой объявить нарушителей в розыск. Если же полиция не сможет найти и доставить в ТЦК уклоняющегося, то ему военкомат пришлет требование письменно.

"Это письмо необязательно вручать человеку лично. Если это невозможно, военкоматы все равно могут обратиться в суд, чтобы ограничить нарушителей в праве на вождение транспортным средством и оштрафовать", – пояснил адвокат.

При этом по поводу розыска уклонистов, добавляет Максимов, то этот механизм работает и сейчас. Но его применяют в исключительных случаях, поскольку процесс длительный.

Напомним, ранее мы писали о том, что юристы оценили ному закона о мобилизации, которая касается запрета на управления автомобилем за неявку в ТЦК.