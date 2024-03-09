Россияне уже продают землю с могилы "великомученика" Навального: цена "зашкаливает" (фото)

Навалисты начали делать "деньги" на гибели лидера

После похорон российского оппозиционера Алексея Навального некоторые люди начали продавать землю якобы с его могилы. В сети распространяется фото банки, которую везут в Израиль.

Автор поста добавил, что "сувенир" направляется к друзьям. Но если будет спрос, можно приобрести и для себя.

Согласно сообщениям в сети, стоимость 1 г земли якобы из могилы Навального составляет 1000 рублей.

В объявлениях отмечается: "Земля из могилы великомученика св. Алексея. Свято хранимая и почитаемая вещь, связанная с историческими событиями в постсоветской России."

Отправка осуществляется и за границу за средства получателя.

В России некоторые люди возмущены такими действиями граждан, ведь они оскорбляют память об оппозиционере.

Также в российских сетях сообщали и о том, что прямую трансляцию церемонии похорон Алексея Навального продавали за 150 евро с человека.

Пропагандистские росСМИ только высмеют продажу земли и доступ к трансляции. Они акцентируют на том, что навалисты следуют учениям своего "мученика", которые аморальны и циничны.

Напомним, что 16 февраля сообщили о смерти Алексея Навального в колонии. Власти РФ заявили, что оппозиционер погиб от тромба. Впоследствии в сети появилась информация, что незадолго до смерти Навального его должны были обменять.

Ранее "Телеграф" писал, что известный расследователь рассказал, от чего мог умереть Навальный.