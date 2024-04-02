Куда везут уклонистов после задержания и что происходит дальше: в полиции разъяснили

В розыске за неявку в ТЦК находится большое количество украинских мужчин

В Нацполиции рассказали, что имеют право задерживать уклоняющихся от призыва на военную службу по обращению военкоматов и доставлять их в ТЦК и СП. После этого на них составляют административные протоколы.

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев в эфире "Радио Свобода" пояснил, что Нацполиция разыскивает людей только после внесения данных в информационную систему. Он добавил, что в постановлении Кабмина прописано обращение ТЦК и СП в Нацполицию, после чего информация о розыске уклониста вносится в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинается проверка.

"После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП", – уточнил руководитель департамента НПУ.

Ахрамеев добавил, что в военкомате уполномоченный офицер ТЦК и СП составляет постановление об административном правонарушении. Также устанавливаются причины, по которым человек не явился по повестке. Если он может доказать, что это произошло по уважительным причинам, административное дело закрывают. Если нет — ему грозит штраф.

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах опроса, осуждают ли украинцы уклонистов. Более 50% опрошенных ответили на этот вопрос отрицательно.