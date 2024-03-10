Украинского "Волдеморта" задержали на границе с Молдовой: собирался вплавь преодолеть Днестр (фото, видео)

Дело мужчины направлено в суд

На границе с Молдовой пограничники задержали очередного уклониста, пытавшегося незаконно покинуть Украину. Нарушитель оригинально замаскировался, надев латексную маску, плащ-мантию и гидрокостюм.

Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Он вероятно надеялся, что его не заметят.

"Пытался "магически" исчезнуть из Украины… Мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову. Или для того, чтобы испугать пограничников или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным", — рассказали пограничники.

Пытался незаконно покинуть Украину

Пытался незаконно покинуть Украину

К "путешествию" нарушитель готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки. Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем Днестр.

Дело мужчины направлено в суд.

Ранее "Телеграф" писал, что женщина на Волыни оригинально "спасала" уклонявшихся. Схему организовал местный житель, который вместе с другом подыскивал многодетных женщин. Один из них уже взят под стражу.