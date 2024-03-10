Украинского "Волдеморта" задержали на границе с Молдовой: собирался вплавь преодолеть Днестр (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дело мужчины направлено в суд
На границе с Молдовой пограничники задержали очередного уклониста, пытавшегося незаконно покинуть Украину. Нарушитель оригинально замаскировался, надев латексную маску, плащ-мантию и гидрокостюм.
Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Он вероятно надеялся, что его не заметят.
"Пытался "магически" исчезнуть из Украины… Мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову. Или для того, чтобы испугать пограничников или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным", — рассказали пограничники.
К "путешествию" нарушитель готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки. Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем Днестр.
Дело мужчины направлено в суд.
Ранее "Телеграф" писал, что женщина на Волыни оригинально "спасала" уклонявшихся. Схему организовал местный житель, который вместе с другом подыскивал многодетных женщин. Один из них уже взят под стражу.