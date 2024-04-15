Мобилизация идет со скрипом: генерал оценил нормы закона и положение Украины

Нас ожидают тяжелые месяцы, предупредил экс-замначальника Генштаба ВСУ

Законопроект об усовершенствовании мобилизации, принятый Верховной Радой 11 апреля после трех месяцев рассмотрения, до сих пор не подписан президентом. Учитывая, что только в начале апреля, с 10-месячной задержкой, Владимир Зеленский решился подписать документ (придав ему статус закона), которым минимальный возраст для мобилизации снижен с 27 до 25 лет, есть повод для волнения. Тем более что военные призывали усилить мобилизационные мероприятия еще более года назад.

Чем чреваты промедления как в этом вопросе, так и в вопросах помощи от зарубежных партнеров Украины, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

По мнению военного эксперта, многострадальный законопроект был принят как минимум на год позже, чем требовалось.

"При этом даже этот документ не решает вопрос качественной мобилизации, быстрого пополнения рядов боевых бригад на линии ведения боевых действий. Не решается и вопрос создания резервов. Стратегических у нас нет, тактические создаются путем переформатирования. Но теперь открывается возможность формировать оперативные резервы хотя бы среднего уровня. Что нам необходимо, если мы, как заявлял президент планируем не только обороняться, но и наступать. Впрочем, для наступления нужны резервы стратегического уровня. О чем, судя по ситуации, которая складывается на фронте, а также с международной поддержкой, говорить пока не приходится", – констатирует генерал.

Позитивным он считает, что после принятия соответствующего законопроекта юридически сдвинут вопрос о принятии на учет всех мужчин с 18 до 60 лет.

"После того, как закон вступит в силу (спустя месяц после подписи президента), они должны будут в течение двух месяцев обновить свои данные в территориальных центрах комплектации (ТЦК) или уточнить их через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Электронные повестки законодательно не ввели, электронных кабинетов военнообязанных тоже пока нет. Но предложили ЦПАУ как сервис, чтоб облегчить ситуацию, связанную с учетом. Кроме того, все военнообязанные должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей ТЦК и полиции", – отмечает эксперт.

По мнению Игоря Романенко, положительно должен повлиять на повышение призыва и подписанный президентом спустя 10 месяцев закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Это, по словам генерала, даст десятки тысяч пополнения личного состава. Если всё, конечно, будет нормально работать.

"Понятно, что законопроект приняли компромиссный. Без особого ужесточения наказания для уклонистов, без демобилизации. Новый главком, бывший глава Сухопутных сил генерал Сырский понял, что ситуация сложная. Что аудит ВСУ не особо помогает решать вопросы кадрового обеспечения воюющих войск", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что то и дело звучат заявления, что нам не нужно пополнение в полмиллиона.

"Но не акцентируется, что нам срочно надо как минимум 200 тысяч человек. Ведь ситуация на фронте сейчас во многом будет определяться тем, какая из сторон скорее аккумулирует ресурсы. В том числе человеческие. Украина тут запаздывает на полтора-два года – и это стратегическая ошибка. Которая усугубляется еще и внешними факторами – проблемами с поставками необходимых ВСУ вооружений и боеприпасов со стороны партнеров", – акцентирует Игорь Романенко.

По его словам, уже понятно, что Трамп сделал ставку на максимальное "подсвечивание" слабости Байдена по ряду вопросов. Включая вопрос с внешней помощью.

"И пока эта ставка срабатывает. Ну а сценарий "мира" в случае президентства Трампа уже стал достоянием общественности. Он сводится к тому, что Украина отдаст РФ и Крым, и Донбасс, не пытаясь их вернуть. И хотя в штабе Трампа уверяют, что информация Washington Post якобы не соответствует действительности, на самом деле такой план вполне в его стиле. Да и турецкий "мирный план" о замораживании конфликта, "референдумах" на временно оккупированных территориях и внеблоковом статусе Украины до 2040 года вряд ли появился именно сейчас", – считает генерал.

Игорь Романенко прогнозирует: выделение в нужных количествах и в быстрые сроки помощи Украине и выполнение мобилизационных изменений будут происходит со скрипом. Тогда как нам соответствующее пополнение необходимо было еще вчера.

"Проблемным выглядит увольнение наших срочников в мае, когда противник, напротив, только официально набирает 150 тысяч срочников (с 18 до 30 лет, наиболее подходящий возраст для войны), когда готовит резервы в 120 тысяч (восемь дивизий) на востоке, явно планируя летом новую волну наступления. Плюс – у россиян в разы больше вооружений и техники. Пусть это не современные образцы, а старые, восстановленные, но их много. К тому же будут и новые. В прошлом году российская экономика перешла на военные рельсы. И некий процент новинок выдаст. По данным зарубежных аналитиков, россияне уже восстановили то количество вооружений, с которыми вторгались в Украину более двух лет назад. В общем, враг собрал серьезный потенциал", – констатирует эксперт.

Нас ожидают тяжелые месяцы, предупреждает он. И тут более чем неуместны игры отдельных политсил вокруг процесса мобилизации. Особенно когда пытаются стравить военных и гражданских.

"И власть, и оппозиция должны совместно искать пути решения обеспечения Сил обороны Украины необходимым пополнением – и людьми, и боеприпасами, и вооружениями с техникой. Попытки раскачать ситуацию изнутри следует жестко пресекать. Нам нужны единство, мудрость и силы, чтоб пройти и этот тяжелый период, и в целом военный путь до победного конца", – резюмирует Игорь Романенко.