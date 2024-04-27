"Сирий" паспорт VS. "паспорт гражданина мира": какие плюсы и минусы таких документов

Официальные документы обладают беспрецедентным преимуществом

После того как МИД одним росчерком пера ограничил предоставление консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей, украинцы бросились искать рабочую альтернативу украинскому паспорту. И нашли его. Речь о так называемом "сером" паспорте и паспорте гражданина мира. Действительно ли такие документы имеют хоть какую-то юридическую силу, кто их выдает и чем они отличаются? Давайте сравним.

Что такое "серый" паспорт

"Серый" паспорт, или же, если пользоваться официальной терминологией, паспорт иностранца — это документ, который власти страны выдают людям, не имеющим гражданства страны, в которой они проживают. Возможности, которые дает такой документ, зависят от страны, где он выдан.

Обычно паспорт иностранца позволяет легально находиться на территории страны, зарабатывать на жизнь, строить карьеру, получать образование и иметь семью.

А что такое паспорт гражданина мира

Это документ, который выдает некоммерческая организация World Service Authority. Общество было основано в 1953 году бывшим гражданином Соединенных Штатов Гарри Дэвисом, который по своим убеждениям отказался от гражданства США.

Документ выглядит солидно: переведен на семь языков (в том числе на русский и английский), имеет буквенно-цифровую кодовую строку, просканированную фотографию паспорта и изображение "призрака", защитную бумагу со встроенным логотипом, страницей данных, ламинированной голограммой. Каждый такой паспорт пронумерован, а на каждой странице есть логотип World Citizen.

Но! Основное отличие состоит в том, что все же паспорт гражданина мира это бумажка, грубо говоря, от общественного объединения, а паспорт иностранца – официальный документ, выданный государственной властью.

Таким образом: 1:0 в пользу "серого" паспорта.

Идем дальше:

Как получить "серый" паспорт

Все зависит от страны, которая выдает подобный документ. К примеру, в Германии Reiseausweis für Ausländer (дорожный документ иностранца), выдаваемым беженцам или лицам без гражданства, довольно сложно. Человек должен доказать настоящую потребность в нем, предоставив соответствующие документы через административный портал страны в соответствии с их требованиями.

А вот в Латвии "Паспорт негражданина" (именно такое официальное название документа в этой стране) можно получить всего лишь за 10 рабочих дней, или даже в срочном порядке за два рабочих дня по желанию заявителя (без учета даты подачи документов). Для этого стоит обратиться в одно из отделений Офиса гражданства и миграционных дел (ОКМА) независимо от места жительства.

А как получить "паспорт гражданина мира"

Спойлер: гораздо проще. Чтобы оформить паспорт гражданина мира, нужно на сайте официального представительства Мирового правительства граждан мира загрузить анкету или написать в организацию письмо с просьбой отправить анкету по почте.

Как и при оформлении любого документа, от вас попросят личные данные: полное имя, домашний адрес, контактный номер телефона и т.д. Предоставить их нужно печатными буквами на английском языке. Текст можно набрать на компьютере, но подпись должна быть проставлена вручную. Напоследок нужно поставить отпечаток большого пальца для удостоверения.

В анкету следует добавить четыре фотографии. Позже анкету и фотографии нужно засвидетельствовать у нотариуса (за дополнительную плату). После этого весь комплект документов посылается в головной офис Всемирного паспорта гражданина мира. Через один-два месяца вы получите "паспорт гражданина мира" по почте.

Но! Если "паспорт гражданина мира", по большому счету, может получить любой (следует заполнить анкету), то с паспортом иностранца можно "пролететь", если власти страны, в которой человек оформляет такой документ, решит, что беженец не соответствует формальным требованиям и откажет.

Очко в пользу "паспорта гражданина мира": 1:1

Не менее важный вопрос:

Сколько стоят документы

Что касается паспорта гражданина мира, то можно выбрать желаемый срок действия документа. От этого будет зависеть и цена: за минимальные три года нужно уплатить 75 долларов, а за 10 лет – 125 "зеленых". За дополнительные 500 долларов можно продлить срок действия паспорта до 15 лет, а также получить другие удостоверительные документы: свидетельство о рождении гражданина мира, свидетельство о регистрации брака.

"Серые" паспорта, конечно, тоже не бесплатны. Например, национальный паспорт для иностранцев в Финляндии называется Muukalaispassi и подача заявления для его получения обойдется в 44 евро, а получить такой документ вместо утраченного – 170 евро.

То есть оба документа не бесплатны и здесь наблюдается относительный паритет, поэтому по одному очку получат "серый" паспорт и "паспорт гражданина мира": 2:2.

Юридическая сила документов

Это, пожалуй, самый принципиальный вопрос при сравнении альтернативных документов удостоверения личности.

Да, "серые" паспорта, выданные государственными органами стран, накладывают определенные ограничения на их владельцев. Например, владелец дорожного документа иностранца в Германии может путешествовать по странам Европейского Союза до 90 дней без визы и возвращаться в Германию при условии действительности документа и вида на жительство, выдаваемого отдельной пластиковой картой.

Неграждане Латвии с соответствующим документом могут свободно путешествовать в страны Шенгенской зоны без необходимости оформления визы.

Владелец "серого" паспорта в Эстонии может голосовать на муниципальных выборах, путешествовать по странам ЕС без визы, получать социальные услуги, отдавать детей в школы и детсады.

С "паспортом гражданина мира" все гораздо сложнее. Юридическое основание для приобретения такого документа – Общая декларация прав человека, в которой указано, что свобода передвижения является одним из неотъемлемых признаков свободного человека. Соответственно, мандат на мировой паспорт предусмотрен статьей 6 и статьей 13(2) декларации.

И официально "паспорт гражданина мира" признали только 6 государств: Буркина-Фасо, Эквадор, Мавритания, Танзания, Того, Замбия. Впрочем, на сайте World Service Authority приведен список стран, по крайней мере, раз признавших мировой паспорт де-факто, поставив штамп о национальной визе и/или штамп въезда/выезда. Среди таких стран ЮАР, Мексика, Доминиканская Республика, Ботсвана, Эфиопия и Канада, Дания и Германия. Но это единичные случаи.

Таким образом, официальные документы стран ЕС имеют безоговорочное преимущество перед "паспортами гражданина мира": 3:2 в пользу "серых" паспортов.

Впрочем, даже если с украинским паспортом не все в порядке и срок его действия истекает, избавляться от национального документа, конечно же, не стоит, ведь страны ЕС исповедуют достаточно толерантную политику в отношении наших беженцев. К примеру, в берлинском сенате уже успели заявить, что украинцы смогут оставаться в Германии даже с недействительным паспортом.