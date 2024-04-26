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Мужчины теперь смогут получить паспорт только на территории Украины: правила и исключения

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Для получения придется возвращаться домой
Для получения придется возвращаться домой. Фото dpsu.gov.ua

Услуга дистанционного оформления документов для большинства украинцев аннулирована

Кабинет министров принял постановление №443 от 23.04.2024, которым внес изменения в процедуру получения паспорта для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь они смогут получить документ только на территории Украины.

С 25 апреля 2024 года подать заявку и зарубежных филиалах не получится. Это можно сделать только в органах Государственной миграционной службы, которые находятся в Украине, сообщает пресс-служба Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Кто сможет получить паспорт за границей

Некоторые категории украинцев смогут получить паспорт за границей. На это имеют право:

  • родители детей с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие тяжелобольных детей;
  • люди с инвалидностью;
  • опекуны над лицами с инвалидностью;
  • пострадавшие в результате военной агрессии России;
  • украинцы, выехавшие за границу для лечения;
  • лица, нуждающиеся в постоянном уходе;
  • лица из частей Сил обороны и безопасности.

Украинцы, подавшие заявки на получение паспорта за границей до 25 апреля 2024 года, смогут получить документ в стране пребывания. Это станет возможным после устранения технических неполадок.

Подоляк прокомментировал ограничения для мужчин за границей

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью "24 каналу", что Украина имеет право использовать любые механизмы, чтобы увеличить свои шансы на выживание во время войны. В частности, вводя ограничения для мужчин мобилизационного возраста, находящихся за границей.

"Украина ― это государство, которое имеет сегодня войну на своей территории, защищает себя и абсолютно имеет право использовать любые механизмы, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Поэтому государство работает исключительно в пределах своих полномочий. Любой гражданин Украины, даже если он незаконно сбежал в начале войны, имеет определенные обязанности. И государство настаивает на том, чтобы, кроме права использовать его сервисные услуги, гражданин Украины должен осознать свои обязанности или принять соответствующие решения", ― сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что дистанционное оформление документов является услугой, а не обязанностью государства. Решение аннулировать услугу является ответом государства на невыполнение своих обязанностей гражданами.

"Есть очевидное разъяснение, что сервис приостановлен относительно дистанционного получения определенных документов. Это ― нормально. "Дистанционно" ― это же услуга, а не обязанность государства это делать. Государство останавливает эту услугу, учитывая, что определенные граждане остановили свои обязанности перед государством. И это — нормально, поэтому я бы советовал к этому относиться спокойно", — сказал Подоляк.

Напомним, ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничили предоставление консульских услуг за границей. Пока это временное решение. Оно будет действовать до 18 мая 2024 года, пока не вступит в силу новый закон о мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых случаях консульские услуги будут предоставляться мужчинам в полном объеме. Список составил МИД Украины.

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