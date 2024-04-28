Газ, вода и свет: что будет с тарифами в Украине в мае

Будут ли повышать цены в платежках

Апрель 2024-го года подходит к концу. "Телеграф" рассказывает о том, каких тарифов ждать украинцам уже в следующем месяце.

Тариф на электроэнергию

Действие льготного тарифа на электроэнергию продлили до конца мая. Поэтому украинцы продолжат платить 2,64 гривны за один киловатт.

Тарифы на воду

Эксперт Олег Попенко в комментарии "24 Каналу" заявил, что "проект по изменению тарифов на воду уже есть", но его еще не приняли. По этому, предварительно, тарифы на воду не изменятся и в мае.

Тарифы на газ

На сегодня 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза". А на днях компания продлила действие тарифного плана еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Это означает, что цена на газ для быта остается неизменной – 7,96 грн/куб. Тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 мая тариф на воду повысят в крупном городе Тернопольской области. Также платить больше будут жители города в Харьковской области.