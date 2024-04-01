Обещать не могу: Терехов рассказал, когда в Харькове отменят графики отключения света

Нам удалось вместе с энергетиками совершить чудо

После ракетного удара 22 марта по Украине в Харькове были разрушены все трансформаторные подстанции и повреждена ТЭЦ. Все мощности восстановить быстро не удалось, но есть работающие. Поэтому уже вечером на следующий день начал появляться свет в жилых домах города.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов изданию "LIGA.net". По его словам, пока не хватает напряжения.

"Нам удалось вместе с энергетиками совершить чудо", — говорит мэр.

По его словам, обещать скорейшее восстановление энергетических мощностей он не может. Именно поэтому для снижения нагрузки на систему было принято решение завершить отопительный сезон досрочно.

"Введенные графики отключения света – почасовые. Мы решили не освещать улицы", – добавляет Терехов.

Он также добавил, что возможны дальнейшие удары по энергетике Харькова врагом, поэтому должна работать государственная программа. Прежде всего, по мнению Терехова, нужны современные системы ПВО, которые сделали бы невозможным попадание ракет в зоны энергетических объектов. Поэтому над этим усиленно трудятся президент и правительство.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове изменят графики отключения света.