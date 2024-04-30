У гроба никто не веселится: в ПЦУ рассказали чего нельзя делать в "тихую субботу"

Работать в "тихую субботу" не запрещено

В субботу перед Пасхой, которую в народе называют "тихой субботой", не желательно веселиться, смеяться и громко отмечать праздники. По словам митрополита ПЦУ, это обычное христианское поведение в канун Пасхи.

Об этом "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Пасха – это Христос, а не колбаса: о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщин в брюках и уклонистах".

Он подчеркнул, что поведение в "тихую субботу" должно быть соответствующим.

"Тихая суббота, она именуется оттого, что мы вспоминаем распятие Христа Спасителя и его возложение ко гробу, и Господь покоится своим телом до воскресения во гробе. И мы, конечно, переживаем это событие, как полагается христианам, потому что самый родной для нас человек пострадал за нас и открыл нам двери царства небесного. И поведение в этот день должно быть соответствующим. Конечно, если люди неверующие, неправославные, никто никому ничего не может запретить, но одновременно с тем мы живем в социуме и должны уважать культуру друг друга", — подчеркнул Драбинко.

В то же время, по словам священника, работать в "тихую субботу" не запрещено.

"Не только можно, но и нужно. Мы готовимся к Светлому Христову воскресению, поэтому этот день нужно посвятить должной подготовке и посетить богослужение, поскольку именно богослужение воскресения фактически празднуется уже в субботу.", — резюмировал митрополит Александр.

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