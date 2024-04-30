Ситуация сложнее, чем в прошлом году: нардеп рассказал, стоит ли украинцам ждать отключений света и когда

Нардеп говорит, что необходимо принимать кардинальные решения

Украинцев ждет весьма сложная ситуация с электроснабжением зимой. Этот сценарий особо вероятен в случае, если не будут повышены тарифы на свет.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в эфире марафона новостей. По его словам, после обстрелов ситуация в энергосистеме значительно сложнее, чем была прошедшей зимой.

"Нужно людям сказать правду. Если мы не примем каких-либо кардинальных решений, то у нас будет зимой с 24 часов в сутки 12 или 18 часов только свет, потому что у нас будет сверхсложная ситуация и огромный дефицит", — сказал Нагорняк.

По его словам, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" покрывают разницу между рыночной стоимостью электричества и льготным тарифом для населения за свой счет. Это обходится "Энергоатому" в 100 млрд гривне в год, а "Укргидроэнерго" в 25 млрд в год.

Нагорняк отметил, что сейчас поставлять энергию населению по льготному тарифу невозможно, а решение о его пересмотре стоило бы принимать еще в начале апреля и поговорить об этом с людьми откровенно. Он добавил, что Украине срочно необходимо проводить ремонтную кампанию.

Как сообщалось ранее, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко ранее рассказывал, что тарифы на электроэнергию могут вырасти с нынешних 2,64 гривны за 1 киловатт-час до 3,5 гривны за 1 киловатт-час.