Ситуація складніша, ніж минулого року: нардеп розповів, чи варто українцям чекати відключень світла і коли

Нардеп каже, що необхідно ухвалювати кардинальні рішення

Українців чекає дуже складна ситуація з електропостачанням узимку. Цей сценарій особливо вірогідний у разі, якщо не буде підвищено тарифів на світ.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк в ефірі марафону новин. За його словами, після обстрілів ситуація в енергосистемі значно складніша, ніж була минулої зими.

"Потрібно людям сказати правду. Якщо ми не ухвалимо будь-яких кардинальних рішень, то у нас буде взимку з 24 години на добу 12 або 18 години лише світло, тому що у нас буде надскладна ситуація і величезний дефіцит", — сказав Нагорняк.

За його словами, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" покривають різницю між ринковою вартістю електрики та пільговим тарифом для населення власним коштом. Це обходиться "Енергоатому" у 100 млрд гривень на рік, а "Укргідроенерго" — 25 млрд на рік.

Нагорняк зазначив, що зараз постачати енергію населенню за пільговим тарифом неможливо, а рішення про його перегляд варто було б ухвалювати ще на початку квітня та поговорити про це з людьми відверто. Він додав, що Україні терміново потрібно проводити ремонтну кампанію.

Як повідомлялося раніше, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко раніше розповідав, що тарифи на електроенергію можуть зрости з нинішніх 2,64 гривні за 1 кіловат-годину до 3,5 гривні за 1 кіловат-годину.