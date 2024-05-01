В работе Monobank произошел сбой: что известно

Пользователи не могут выполнить никакие операции в приложении

В мобильном приложении Monobank произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут воспользоваться онлайн-банкингом.

При входе в систему сразу появляется уведомление с текстом "ошибка мобильного приложения". Таким образом, совершать перевод денег или просмотреть счет и информацию по вашей карте пока невозможно.

Отметим, что основатель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале подтвердил сбой. Он извинился перед пользователями.

Пока неизвестно, когда онлайн-банкинг вновь возобновит работу.

По состоянию на 12:15 система все еще выдает ошибку и пользователей просят сделать попытку входа позже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ранее у Monobank неоднократно случались сбои. К примеру, такая неприятности ожидала пользователей банка 1 апреля. Тогда в приложении случился сбой и владельцы карт не могли зайти в свой кабинет. Тогда Олег Гороховский сообщил, что сбой в работе произошел в результате очередного обновления платформы.

После этого подобная проблема возникала 16 апреля. Пользователи снова не могли получить доступ к приложению некоторое время.